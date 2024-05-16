NYT пише, що в НАТО обговорюють можливе відправлення військових інструкторів в Україну

Деякі країни-члени Північноатлантичного Альянсу непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.

Про це йдеться в публікації The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

За даними NYT, Україна звернулась до США та інших держав Альянсу з проханням допомогти з навчанням 150 тисяч українських військових ближче до лінії фронту, аби прискорити їхнє розгортання.

Військові посадовці США, яких цитує видання, визнають, що перенесення навчань в Україну дозволить американським інструкторам швидше збирати інформацію про нововведення, які відбуваються на українському фронті, що потенційно дасть їм змогу перейняти їхню підготовку.

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Але від ухвалення цього кроку Штати стримує той факт, що напад на інструкторів країн Альянсу в Україні може означати потенційне задіювання статті НАТО про колективну оборону й потребуватиме використання додаткової протиповітряної оборони для їхнього захисту.

Однією з можливостей організувати навчання, пише NYT з посиланням на одного посадовця, може бути їхнє проведення у Львові, але це місто також неодноразово зазнавало ракетних атак Росії.

Інші посадовці, яких цитують у матеріалі, вважають можливою підготовку великої кількості українських новобранців на полігонах у Німеччині та Польщі – як це відбувалось досі. Але перевезення такої кількості українських військових потребуватиме значних логістичних зусиль.

У межах цих дискусій, стверджує NYT, "інші союзники по НАТО, зокрема Британія, Німеччина і Франція, працюють над тим, щоб розмістити в Україні оборонних підрядників, які допоможуть будувати і ремонтувати системи озброєнь ближче до зони бойових дій".

"Нинішні і колишні американські посадовці у сфері оборони заявили, що Білий дім зараз переглядає свою заборону на допуск американських оборонних підрядників в Україну, хоча невелика їх кількість уже була допущена до роботи над конкретними системами озброєнь, зокрема системою ППО Patriot, за дозволом Державного департаменту", – йдеться в матеріалі.

Як відомо, обговорення стосовно військ НАТО на українській території порушив президент Франції Емманюель Макрон, який у лютому визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

Деякі держави, зокрема країни Балтії, публічно підтримали цю ідею або висловили зацікавленість у ній. Але переважна більшість, включно з генеральним секретарем Альянсу, таку можливість відкидають.