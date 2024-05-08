Столтенберг: НАТО не планує розгортати війська в Україні, Україна нас про це не просить

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг укотре наголосив, що Альянс не планує розгортати війська на території України, натомість важливо забезпечити їй достатній обсяг військової допомоги.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству ANSA під час візиту до Італії, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг нагадав, що через затримки з постачанням зброї зі США та Європи до України російські сили змогли досягти прогресу у своєму наступі. І хоча "зараз ситуація змінюється", про присутність "на землі" не йдеться.

"НАТО не має наміру розгортати війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО, вони просили більше підтримки", – наголосив генсек.

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Він додав, що російський правитель Путін досі вірить у військову перемогу в Україні, а отже, єдиний спосіб переконати її сісти за стіл переговорів – "це довести на полі бою, що він не переможе, і єдиний спосіб зробити це – надати військову підтримку Україні".

Нагадаємо, наприкінці лютого після зустрічі в Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

Нещодавно він поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну, спровокувавши істерику Кремля.

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