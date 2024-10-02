Президентка Грузії не підписала законопроєкт, який обмежує права ЛГБТ

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підписала в установлені строки законопроєкти, які обмежують права ЛГБТ-спільноти, але й не наклала на них вето, проте пакет законопроєктів може підписати спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

Це грузинському "Радіо Свобода" підтвердили в адміністрації президентки, передає "Європейська правда".

Як пояснили представники офісу Зурабішвілі, президентка не накладатиме вето, тому що не планує повертати документ до парламенту навіть із вмотивованими зауваженнями.

Проте, відповідно до Конституції Грузії, якщо президент не підписав законопроєкт і не ветував документ – його підписує голова парламенту, а потім закон оприлюднюється і набуває чинності протягом п'яти днів.

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Нагадаємо, 20 червня юридичний комітет парламенту Грузії підтримав пакет запропонованих змін до законодавства, які обмежать права ЛГБТ і можливість поширювати інформацію на цю тему.

Всього до пакета входить 19 проєктів законів, ключовим з них є проєкт "Про захист сімейних цінностей і неповнолітніх".

17 вересня парламент Грузії ухвалив у третьому читанні законодавчий пакет про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", який критикували в ЄС і Раді Європи.

Керівна "Грузинська мрія" стверджує, що цим пакетом вона хоче "захистити сімейні цінності", але насправді він обмежує права ЛГБТ-спільноти та запроваджує цензуру.

У червні Венеційська комісія підготувала критичний звіт щодо законопроєкту.