Венеційська комісія розкритикувала пакетний проєкт Грузії "за захист сімейних цінностей"

Венеційська комісія Ради Європи закликала Грузію не ухвалювати пакетний законопроєкт, ініційований парламентською більшістю, щодо "захисту сімейних цінностей".

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Венеційська комісія висловила жаль з приводу внесення цього проєкту і зазначила, що його ініціатори проігнорували застереження від міжнародних спостерігачів та намагаються просувати його на тлі наближення виборів.

"Ця пропозиція сама по собі створює ризики виникнення ворожої і стигматизуючої атмосфери щодо ЛГБТ у Грузії", – зазначили у висновку.

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Комісія рекомендувала здійснити аргументований аналіз запропонованих змін, залучивши до обговорення у тому числі представників сексуальних та гендерних меншин і фахівців у питаннях юриспруденції, охорони здоров’я, освіти тощо.

Нагадаємо, 20 червня юридичний комітет парламенту Грузії підтримав пакет запропонованих змін до законодавства, які обмежать права ЛГБТ і можливість поширювати інформацію на цю тему.

Всього до пакета входить 19 проєктів законів, ключовим з них є проєкт "Про захист сімейних цінностей і неповнолітніх".

Раніше "Венеційка" висловила стурбованість у зв'язку зі схваленням грузинським парламентом поправок до Виборчого кодексу, які скасовують гендерні квоти, та щодо складу Центральної виборчої комісії.

21 травня Венеційська комісія у терміновому висновку "наполегливо рекомендувала" Грузії відмовитися від закону "Про прозорість іноземного впливу" у його поточному вигляді.