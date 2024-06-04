Керівна партія Грузії представила пакет законів про "сімейні цінності"
Партія влади Грузії "Грузинська мрія" представила пакет законів "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", який містить 19 проєктів, що передбачають обмеження свободи зібрань і цензуру ЗМІ.
Про це повідомляє Sova, інформує "Європейська правда".
Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі розповів, що 17 травня – День чистоти сім'ї та поваги до батьків – буде оголошено вихідним днем.
Крім того, мовникам і кінотеатрам заборонять показувати інтимні сцени представників ЛГБТ-спільноти.
За його словами, закон "про цінності" відрегулює вісім питань.
Зокрема, шлюб має укладатися між чоловіком і жінкою, а його альтернативні форми вважатимуться неприпустимими.
У питанні усиновлення буде неприйнятним усиновлення для людей, які "відносять себе до статі, відмінної від їхньої власної, або які не є гетеросексуальними людьми".
Також влада Грузії хоче заборонити операції зі зміни статі або інші види медичних маніпуляцій.
Буде заборонено вказувати стать, відмінну від статі людини, в її посвідченні особи або іншому документі, виданому державою.
Закони заборонятимуть "пропаганду ЛГБТ" у сфері освіти, а також поширювати інформацію щодо "пропаганди приналежності людини до статі, відмінної від її гендеру, стосунків між представниками однієї статі або інцесту".
Запропоноване законодавство буде забороняти мовникам поширювати "ЛГБТ-пропаганду".
"Важливо зазначити, що ця заборона поширюється тільки тією мірою, якою забороняється трансляція сцени, що зображує інтимні стосунки між представниками однієї статі, або сцени інцесту в ефірі телекомпанії. Також буде заборонено рекламу аналогічного контенту", – сказав спікер.
Публічні збори або маніфестації, спрямовані на приналежність людини до іншої статі, пропаганду стосунків між представниками однієї статі або інцесту, будуть заборонені.
Нагадаємо, у березні стало відомо, що "Грузинська мрія" має намір ініціювати конституційні зміни, що стосуються сімейних цінностей.
У минулому в Грузії зривали ЛГБТ-заходи, у зв’язку з чим дипломати ЄС в країні заявили, що це "кинуло тінь" на відносини ЄС та Грузії та образ Грузії як країни, де поважають базові права людини.
У ЄС схожу боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою" оголосив глава угорського уряду Віктор Орбан, через що у нього виник гострий конфлікт з Брюсселем.