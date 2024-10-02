У Франції відхилили ініціативу ультралівих щодо імпічменту Макрону

У Франції комітет Національних зборів (нижня палата парламенту) відхилив ініціативу ультралівої партії "Нескорена Франція" щодо імпічменту президенту Емманюелю Макрону.

Про це повідомляє Le Figaro, інфомує "Європейська правда".

За відповідне рішення проголосували 54 члени юридичного комітету, 15 висловились проти.

Видання зазначає, що вперше в історії подібну пропозицію обговорювали в нижній палаті після того, як два тижні тому бюро Асамблеї підтвердило її "прийнятність".

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Однак попри рішення комітету ініціатива ще може потрапити на розгляд законодавців, якщо на це погодиться Конференція керівників, яка об’єднує голів усіх депутатських груп.

Як зазначено, ймовірність цього вкрай низька, оскільки навіть серед блоку лівих "Новий народний фронт" за імпічмент Макрону виступає лише "Нескорена Франція".

Як відомо, ультраліва політсила після відмови Макрона призначати прем’єрку від лівих заявила про "вкрадені вибори" та почала організовувати акції протесту.

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