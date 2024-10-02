Во Франции отклонили инициативу ультралевых по импичменту Макрона

Во Франции комитет Национального собрания (нижняя палата парламента) отклонил инициативу ультралевой партии "Непокоренная Франция" по импичменту президенту Эмманюэлю Макрону.

Об этом сообщает Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

За соответствующее решение проголосовали 54 члена юридического комитета, 15 высказались против.

Издание отмечает, что впервые в истории подобное предложение обсуждали в нижней палате после того, как две недели назад бюро Ассамблеи подтвердило ее "приемлемость".

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Однако несмотря на решение комитета инициатива еще может попасть на рассмотрение законодателей, если на это согласится Конференция руководителей, которая объединяет глав всех депутатских групп.

Как указано, вероятность этого крайне низкая, поскольку даже среди блока левых "Новый народный фронт" за импичмент Макрона выступает только "Непокоренная Франция".

Как известно, ультралевая политсила после отказа Макрона назначать премьера от левых заявила об "украденных выборах" и начала организовывать акции протеста.

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