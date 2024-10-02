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Шольц "цілком упевнений" у своєму переобранні попри результати опитувань

Новини — Середа, 2 жовтня 2024, 20:13 — Ірина Кутєлєва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтвердив свій намір знову претендувати на посаду очільника уряду наступного року, незважаючи на низький рейтинг схвалення і невтішні результати опитувань для його Соціал-демократичної партії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Шольца наводить dpa.

Канцлер зазначив, що він очолить СДПН на парламентських виборах, намічених на вересень 2025 року.

"Мої амбіції досить великі. Я хочу ще раз досягти того, що ніхто не думав, що я зможу зробити за рік до останніх федеральних виборів, а саме – виграти вибори. І я також цілком впевнений у собі", – сказав Шольц.

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Згідно з останніми опитуваннями, правоцентристська опозиція ХДС/ХСС значно випереджає СДПН Шольца.

Партія Шольца, а також його партнери по коаліції – "зелені" і Вільні демократи (ВДП) показали низькі результати на нещодавніх земельних виборах, а також на червневих виборах до Європейського парламенту.

Крім того, останнім часом деякі члени СДПН нижчого рівня почали ставити під сумнів доцільність того, аби Шольц став кандидатом у канцлери. 

Наступні федеральні вибори у Німеччині пройдуть у 2025 році та стануть викликом для політсил теперішньої керівної коаліції, партії якої втрачають популярність. Вони також загрожують високим результатом ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та популістської партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт. 

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Шольц Німеччина
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