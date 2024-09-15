Німецька "подруга Путіна" просуває проросійський "мирний план" для України

Ліворадикальна лідерка німецької партії BSW Сара Вагенкнехт, яку у медіа називають "подругою Путіна" за прокремлівську позицію, запропонувала проросійський "мирний план" для України.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

Вагенкнехт висунула ідею запропонувати Владіміру Путіну, що Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

Тоді, на думку Вагенкнехт, слід починати переговори щодо територій, які окупувала Росія. "І тоді вам доведеться вести переговори про те, що відбувається в районах, де зараз перебувають росіяни", – сказала вона.

Реклама:

Вагенкнехт вважає правильним "запитати людей на Донбасі та в Криму, до якої країни вони хочуть належати, на референдумі під наглядом ООН".

Нагадаємо, що після російської окупації у ці регіони Росія роками заселяла своїх громадян, тоді як українці були вимушені їх покинути.

На питання, на які поступки, на її думку, має піти Україна , щоб зробити мир можливим, Вагенкнехт відповіла: "Вона повинна бути готова до переговорів і компромісу – особливо щодо своєї цілі щодо членства в НАТО".

Вона також розкритикувала стратегію постачання Україні зброї для перемоги у війні та залишила відкритим питання, чи повинна піти Росія якісь поступки і на які.

Варто зазначити, що на останніх місцевих виборах у Саксонії та Тюрингії партія Вагенкнехт здобула значні позиції та відіграватиме важливу роль у формуванні коаліцій.

Прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що коаліція між його Християнсько-демократичним союзом, Соціал-демократичною партією та "Альянсом Сари Вагенкнехт" (BSW) можлива після місцевих виборів.

Натомість десятки політиків ХДС – проти альянсу з партією Вагенкнехт.