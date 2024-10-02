Шольц "вполне уверен" в своем переизбрании, несмотря на результаты опросов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подтвердил свое намерение снова претендовать на пост главы правительства в следующем году, несмотря на низкий рейтинг одобрения и неутешительные результаты опросов для его Социал-демократической партии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Шольца приводит dpa.

Канцлер отметил, что он возглавит СДПГ на парламентских выборах, намеченных на сентябрь 2025 года.

"Мои амбиции достаточно велики. Я хочу еще раз достичь того, что никто не думал, что я смогу сделать за год до последних федеральных выборов, а именно – выиграть выборы. И я также вполне уверен в себе", – сказал Шольц.

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Согласно последним опросам, правоцентристская оппозиция ХДС/ХСС значительно опережает СДПГ Шольца.

Партия Шольца, а также его партнеры по коалиции – "зеленые" и Свободные демократы (СвДП) показали низкие результаты на недавних земельных выборах, а также на июньских выборах в Европейский парламент.

Кроме того, в последнее время некоторые члены СДПГ низшего уровня начали ставить под сомнение целесообразность того, чтобы Шольц стал кандидатом в канцлеры.

Следующие федеральные выборы в Германии пройдут в 2025 году и станут вызовом для политсил нынешней правящей коалиции, партии которой теряют популярность. Они также угрожают высоким результатом ультраправой "Альтернативы для Германии" и популистской партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.