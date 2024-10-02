Бельгія готується передати Україні три САУ Caesar
Уряд Бельгії розгляне пропозицію про придбання та передання Україні трьох самохідних артилерійських установок Caesar на суму 12 мільйонів євро.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання 7sur7.
Бельгійське міністерство оборони зазначило, що пропозиція про придбання Caesar для України буде подана на розгляд Ради міністрів "найближчим часом".
Інші подробиці не уточнюються.
Самохідна артилерійська установка Caesar, яку виробляє французька група Nexter, оснащена гарматою калібру 155 мм і здатна стріляти зі швидкістю шість пострілів на хвилину на дальність до 40 кілометрів.
З лютого 2022 року Франція поставила 30 цих САУ в Україну. У межах очолюваної нею "артилерійської коаліції" передбачалось передання ще 78 Caesar до кінця 2024 року.
На додачу Бельгія також приєдналася до чеської ініціативи щодо надання Києву артилерійських боєприпасів і виділила на неї 200 мільйонів євро.