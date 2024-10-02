Бельгия готовится передать Украине три САУ Caesar
Правительство Бельгии рассмотрит предложение о приобретении и передаче Украине трех самоходных артиллерийских установок Caesar на сумму 12 миллионов евро.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание 7sur7.
Бельгийское министерство обороны отметило, что предложение о приобретении Caesar для Украины будет подано на рассмотрение Совета министров "в ближайшее время".
Другие подробности не уточняются.
Самоходная артиллерийская установка Caesar, которую производит французская группа Nexter, оснащена пушкой калибра 155 мм и способна стрелять со скоростью шесть выстрелов в минуту на дальность до 40 километров.
С февраля 2022 года Франция поставила 30 этих САУ в Украину. В рамках возглавляемой ею "артиллерийской коалиции" предусматривалась передача еще 78 Caesar до конца 2024 года.
В дополнение Бельгия также присоединилась к чешской инициативе по предоставлению Киеву артиллерийских боеприпасов и выделила на нее 200 миллионов евро.