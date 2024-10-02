Бельгия готовится передать Украине три САУ Caesar

Правительство Бельгии рассмотрит предложение о приобретении и передаче Украине трех самоходных артиллерийских установок Caesar на сумму 12 миллионов евро.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание 7sur7.

Бельгийское министерство обороны отметило, что предложение о приобретении Caesar для Украины будет подано на рассмотрение Совета министров "в ближайшее время".

Другие подробности не уточняются.

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Самоходная артиллерийская установка Caesar, которую производит французская группа Nexter, оснащена пушкой калибра 155 мм и способна стрелять со скоростью шесть выстрелов в минуту на дальность до 40 километров.

С февраля 2022 года Франция поставила 30 этих САУ в Украину. В рамках возглавляемой ею "артиллерийской коалиции" предусматривалась передача еще 78 Caesar до конца 2024 года.

В дополнение Бельгия также присоединилась к чешской инициативе по предоставлению Киеву артиллерийских боеприпасов и выделила на нее 200 миллионов евро.