Вокзал Гамбурга перекрили через підозру на небезпечний вірус у пасажира

Поліція Гамбурга ввечері в середу, 2 жовтня, тимчасово перекрила дві колії на центральному вокзалі через підозру на небезпечний вірус Марбург в одного з пасажирів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NDR.

За попередніми даними, пасажир – німецький студент-медик – прилетів з Руанди до Франкфурта в середу вранці, а звідти поїхав потягом до Гамбурга.

Після цього він зателефонував до органів охорони здоров'я, щоб повідомити, що був у контакті з людиною, інфікованою вірусом Марбург.

Реклама:

Чоловіка з його подругою доставили в університетську лікарню Еппендорфа на спеціальній машині швидкої допомоги.

Представник пожежної бригади сказав, що іншим подорожнім нічого не загрожує. Невідомо, чи доведеться їм перебувати на карантині.

Вірус Марбург належить до того ж сімейства, що й Ебола, але вважається ще більш небезпечним. Рівень смертності, за даними ВООЗ, становить від 24% до 88%.

Нагадаємо, у серпні у Швеції зафіксували перший у Європі випадок зараження новим вірусом мавпячої віспи mpox.