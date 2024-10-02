Вокзал Гамбурга перекрыли из-за подозрения на опасный вирус у пассажира

Полиция Гамбурга вечером в среду, 2 октября, временно перекрыла две колеи на центральном вокзале из-за подозрения на опасный вирус Марбург у одного из пассажиров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NDR.

По предварительным данным, пассажир – немецкий студент-медик – прилетел из Руанды во Франкфурт в среду утром, а оттуда поехал поездом в Гамбург.

После этого он позвонил в органы здравоохранения, чтобы сообщить, что был в контакте с человеком, инфицированным вирусом Марбург.

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Мужчину с его подругой доставили в университетскую больницу Эппендорфа на специальной машине скорой помощи.

Представитель пожарной бригады сказал, что остальным путникам ничего не угрожает. Неизвестно, придется ли им находиться на карантине.

Вирус Марбург принадлежит к тому же семейству, что и Эбола, но считается еще более опасным. Уровень смертности, по данным ВОЗ, составляет от 24% до 88%.

Напомним, в августе в Швеции зафиксировали первый в Европе случай заражения новым вирусом обезьяньей оспы mpox.