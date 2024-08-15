У Швеції зафіксували перший випадок мавпячої віспи

Швеція у четвер, 15 серпня, підтвердила перший випадок захворювання на мавпячу віспу – вірусну інфекцію, яка передається через тісний контакт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я вдруге за два роки оголосила вірус мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я після спалаху в Демократичній Республіці Конго, який поширився на інші країни.

"Сьогодні в другій половині дня ми отримали підтвердження того, що у нас є один випадок у Швеції більш важкого типу віспи, який називається Clade I", – заявив на пресконференції міністр охорони здоров'я і соціальних справ Якоб Форссмед.

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В.о. генерального директора Агентства громадського здоров'я Швеції Олівія Вігзелл заявила, що це перший випадок захворювання, виявлений за межами Африки.

Наразі людина, в якої виявили захворювання, отримує медичну допомогу. Вона дотримується запобіжних заходів відповідно до "поточних директив".

Очільник МОЗ наголосив, що Швеція добре підготувалася до вірусу Mpox і уважно стежить за розвитком ситуації.

За даними ВОЗ, у Бурунді, Кенії, Руанді та Уганді, де раніше не було зафіксовано поширення mpox, виявлено 90 випадків зараження варіантом вірусу 1b, який характеризується важчим перебігом захворювання і призводить до більшої кількості смертей, ніж попередній варіант. У Демократичній Республіці Конго зареєстровано вже понад 14 тисяч тих, хто заразився, 524 людини померли.

Передача вірусу від людини до людини можлива під час тісного контакту. Основні симптоми захворювання – висока температура, висип, запалені лімфовузли, біль у м'язах, слабкість. Як правило, за два-чотири тижні людський організм справляється з вірусом, але в рідкісних випадках можливий летальний результат.

Раніше повідомляли, що Міністерство сільського господарства Греції заборонило вивезення овець і кіз з ферм, аби стримати поширення вірусу peste des petits ruminants (чуми дрібних жуйних), також відомого як "козяча чума".

Представник міністерства сільського господарства Греції Георгіос Стратакос, з початку липня було вилучено близько 8000 тварин із підозрою на чуму дрібних жуйних, а в понад 200 тисяч взяли зразки для аналізу.