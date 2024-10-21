В Молдове посчитали почти все голоса: Санду получает более 40%, но недостаточно для победы

Подсчет почти всех голосов на президентских выборах в Молдове подтверждает лидерство действующего президента Майи Санду, но и необходимость второго тура.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют обнародованные Центральной избирательной комиссией Молдовы результаты по состоянию на 7:00.

По результатам обработки почти 98% всех голосов на президентских выборах в Молдове действующий президент Майя Санду получила 41.83%.

Не обработанными остаются только зарубежные участки в государствах Запада, где большинство поддерживает движение в ЕС и кандидатуру Санду на президентских выборах, поэтому эти участки ожидаемо увеличат ее результат.

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Кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло получил 26,36% и очевидно будет соревноваться с Санду во втором туре.

Кандидат, занявший третье место – Ренато Усатый – получил 13.77% голосов.

Майя Санду заявила о беспрецедентных фальсификациях и не спешит признавать результаты голосования.

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