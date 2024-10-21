У США помер турецький опозиціонер Гюлен, якого звинувачували у спробі держперевороту

У США на 83 році життя помер турецький опозиціонер, основоположник громадського руху "Хізмет" – ісламський проповідник Фетхуллах Гюлен.

Про це повідомив рух Herkül, передає "Європейська правда".

Як зазначається, турецький опозиціонер помер у лікарні, він вже деякий час проходив курс лікування. Гюлен помер у США, де й проживав.

За даними турецької телекомпанії NTV, чоловік страждав від деменції, а також ниркової недостатності та діабету.

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Фото: Reuters

Як пише Berliner Zeitung, Гюлена називають ворогом президента країни Реджепа Ердогана після того, як опозиціонера і його рух звинуватили в причетності до спроби державного перевороту 2016 року.

Турецька влада вважає, що військовий переворот надихнув Гюлен, а організувала – середня ланка турецької армії. Тоді військові захоплювали бойові літаки, вертольоти й танки та намагалися взяти під контроль ключові державні установи. Загинули близько 250 людей, сотні - дістали поранення.

Прокуратура Туреччини вимагала для ісламського проповідника покарання у вигляді 3623 довічних ув’язнень. Сам Гюлен і рух "Хізмет" свою причетність заперечували.

У січні 2021 року з України до Туреччини екстрадували двох можливих прихильників руху FETÖ Гюлена. Їх затримали під час спроби незаконного перетину кордону до Польщі.