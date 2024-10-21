В США умер турецкий оппозиционер Гюлен, которого обвиняли в попытке госпереворота

В США на 83 году жизни скончался турецкий оппозиционер, основоположник общественного движения "Хизмет" – исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.

Об этом сообщило движение Herkül, передает "Европейская правда".

Как отмечается, турецкий оппозиционер умер в больнице, он уже некоторое время проходил курс лечения. Гюлен умер в США, где и проживал.

По данным турецкой телекомпании NTV, мужчина страдал от деменции, а также почечной недостаточности и диабета.

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Фото: Reuters

Как пишет Berliner Zeitung, Гюлена называют врагом президента страны Реджепа Эрдогана после того, как оппозиционера и его движение обвинили в причастности к попытке государственного переворота 2016 года.

Турецкие власти считают, что военный переворот вдохновил Гюлен, а организовало – среднее звено турецкой армии. Тогда военные захватывали боевые самолеты, вертолеты и танки и пытались взять под контроль ключевые государственные учреждения. Погибли около 250 человек, сотни – получили ранения.

Прокуратура Турции требовала для исламского проповедника наказания в виде 3623 пожизненных заключений. Сам Гюлен и движение "Хизмет" свою причастность отрицали.

В январе 2021 года из Украины в Турцию экстрадировали двух возможных сторонников движения FETÖ Гюлена. Их задержали при попытке незаконного пересечения границы в Польшу.