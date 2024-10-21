ЗМІ: США попередили Угорщину про збройну акцію у день пам’яті повстання 1956 року

Американська розвідка попередила угорську владу про збройну акцію, заплановану на 23 жовтня – день початку Угорського повстання проти радянських військ у 1956 році.

Про це угорському виданню Telex розповіли дипломатичні джерела, повідомляє "Європейська правда".

Інформацію про можливу збройну акцію американська розвідка передала угорській стороні близько двох тижнів тому, зазначає видання.

У публікації йдеться, що за даними США, певні особи можуть готувати збройну акцію в річницю подій 1956 року.

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Хоча офіційних підтверджень поки що немає, Telex повідомляє, що у вихідні співробітники Контртерористичного центру затримали пів десятка молодих людей в одному з пабів Будапешта.

Джерела видання стверджують, що рейд пов'язаний із раніше отриманими даними від Секретної служби США.

Водночас наразі немає інформації, яке саме угорське відомство займається розслідуванням.

Однак журналісти поговорили з власником пабу Legenda, у якому проходив рейд.

Він розповів, що молоді люди прямували в паб, коли їх спіймали просто на вулиці. Співробітники пабу бачили, як проходило затримання, але не були поінформовані про рейд.

Раніше США закликали своїх громадян не відвідувати релігійні установи у Румунії впродовж 11-13 жовтня.

Також нещодавно політдиректор угорського прем'єра Балаж Орбан здійняв хвилю обурення серед угорців своєю заявою про те, що Угорщина у 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, оскільки це "безвідповідально".