ЗМІ: США попередили Угорщину про збройну акцію у день пам’яті повстання 1956 року
Американська розвідка попередила угорську владу про збройну акцію, заплановану на 23 жовтня – день початку Угорського повстання проти радянських військ у 1956 році.
Про це угорському виданню Telex розповіли дипломатичні джерела, повідомляє "Європейська правда".
Інформацію про можливу збройну акцію американська розвідка передала угорській стороні близько двох тижнів тому, зазначає видання.
У публікації йдеться, що за даними США, певні особи можуть готувати збройну акцію в річницю подій 1956 року.
Хоча офіційних підтверджень поки що немає, Telex повідомляє, що у вихідні співробітники Контртерористичного центру затримали пів десятка молодих людей в одному з пабів Будапешта.
Джерела видання стверджують, що рейд пов'язаний із раніше отриманими даними від Секретної служби США.
Водночас наразі немає інформації, яке саме угорське відомство займається розслідуванням.
Однак журналісти поговорили з власником пабу Legenda, у якому проходив рейд.
Він розповів, що молоді люди прямували в паб, коли їх спіймали просто на вулиці. Співробітники пабу бачили, як проходило затримання, але не були поінформовані про рейд.
Раніше США закликали своїх громадян не відвідувати релігійні установи у Румунії впродовж 11-13 жовтня.
Також нещодавно політдиректор угорського прем'єра Балаж Орбан здійняв хвилю обурення серед угорців своєю заявою про те, що Угорщина у 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, оскільки це "безвідповідально".