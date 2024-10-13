США попередили про можливу загрозу біля релігійних установ Румунії

США закликали своїх громадян не відвідувати релігійні установи у Румунії впродовж 11-13 жовтня.

Про це заявило посольство країни в Бухаресті, передає "Європейська правда".

Відомство заявило, що отримало дані про загрози, потенційно спрямовані на синагоги, храми чи мечеті в Румунії на вихідних 11-13 жовтня.

А тому, посольство закликало "громадян США проявляти підвищену обережність поблизу релігійних установ в Румунії в цей період".

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Водночас служба розвідки Румунії (SRI) заявила, що не володіє інформацією, яка б виправдовувала підвищення рівня терористичної загрози. Однак, там додають, що діятимуть з підвищеною увагою, аби захистити безпеку Румунії.

Як відомо, єврейська спільнота цими днями відзначає релігійне свято Йом га-Кіпурім, Судний день, коли віряни зосереджуються на пості та покаянні.

Цьогоріч святкування відбувається на тлі загострення напруги на Близькому Сході.

Нагадаємо, 7 жовтня – роковини нападу ХАМАС на Ізраїль у 2023 році. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагували на це та, зокрема, засудили "мерзенну" ненависть, спрямовану на євреїв і мусульман.