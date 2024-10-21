СМИ: США предупредили Венгрию о вооруженной акции в день памяти восстания 1956 года

Американская разведка предупредила венгерские власти о вооруженной акции, запланированной на 23 октября – день начала Венгерского восстания против советских войск в 1956 году.

Об этом венгерскому изданию Telex рассказали дипломатические источники, сообщает "Европейская правда".

Информацию о возможной вооруженной акции американская разведка передала венгерской стороне около двух недель назад, отмечает издание.

В публикации говорится, что по данным США, определенные лица могут готовить вооруженную акцию в годовщину событий 1956 года.

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Хотя официальных подтверждений пока нет, Telex сообщает, что в выходные сотрудники Контртеррористического центра задержали полдесятка молодых людей в одном из пабов Будапешта.

Источники издания утверждают, что рейд связан с ранее полученными данными от Секретной службы США.

В то же время пока нет информации, какое именно венгерское ведомство занимается расследованием.

Однако журналисты поговорили с владельцем паба Legenda, в котором проходил рейд.

Он рассказал, что молодые люди направлялись в паб, когда их поймали прямо на улице. Сотрудники паба видели, как проходило задержание, но не были проинформированы о рейде.

Ранее США призвали своих граждан не посещать религиозные учреждения в Румынии в течение 11-13 октября.

Также недавно политдиректор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан поднял волну возмущения среди венгров своим заявлением о том, что Венгрия в 1956 году не стала бы вести оборонительную войну по примеру Украины, поскольку это "безответственно".