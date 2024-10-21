СМИ: США предупредили Венгрию о вооруженной акции в день памяти восстания 1956 года
Американская разведка предупредила венгерские власти о вооруженной акции, запланированной на 23 октября – день начала Венгерского восстания против советских войск в 1956 году.
Об этом венгерскому изданию Telex рассказали дипломатические источники, сообщает "Европейская правда".
Информацию о возможной вооруженной акции американская разведка передала венгерской стороне около двух недель назад, отмечает издание.
В публикации говорится, что по данным США, определенные лица могут готовить вооруженную акцию в годовщину событий 1956 года.
Хотя официальных подтверждений пока нет, Telex сообщает, что в выходные сотрудники Контртеррористического центра задержали полдесятка молодых людей в одном из пабов Будапешта.
Источники издания утверждают, что рейд связан с ранее полученными данными от Секретной службы США.
В то же время пока нет информации, какое именно венгерское ведомство занимается расследованием.
Однако журналисты поговорили с владельцем паба Legenda, в котором проходил рейд.
Он рассказал, что молодые люди направлялись в паб, когда их поймали прямо на улице. Сотрудники паба видели, как проходило задержание, но не были проинформированы о рейде.
Ранее США призвали своих граждан не посещать религиозные учреждения в Румынии в течение 11-13 октября.
Также недавно политдиректор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан поднял волну возмущения среди венгров своим заявлением о том, что Венгрия в 1956 году не стала бы вести оборонительную войну по примеру Украины, поскольку это "безответственно".