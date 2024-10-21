Санду закликала виборців інших кандидатів підтримати її в другому турі

Президентка Молдови Мая Санду у понеділок, 21 жовтня, після публікації майже остаточних результатів президентських виборів звернулась до виборців інших кандидатів із закликом підтримати її в другому турі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

На пресконференції Санду подякувала своєму електорату, завдяки якому "виграла перший бій у важкій боротьбі".

Вона знову заявила про фальсифікацію понад 300 тисяч голосів і підкуп близько 150 тисяч виборців, заявивши, що "вороги народу хочуть розділеної, заляканої Молдови".

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"Ми зрозуміли ваше послання, ми знаємо, що ми повинні робити більше для боротьби з корупцією. Зараз єдиний спосіб захистити демократію – це голосування. Звертаюсь до вас: тільки голосуванням ми можемо запобігти катастрофі", – наголосила молдовська президентка.

Санду окремо звернулась до виборців інших кандидатів, які брали участь у виборах, причому уникла згадки всіх, хто пов’язаний із Росією. Окремо вона згадала Ренато Усатого, який посів третє місце з майже 14%.

"Я звертаюся до тих, хто проголосував за Ренато Усатого. Я знаю, що у нас є розбіжності в поглядах, але ви, як і я, не хочете повернення бандитів до влади. Очевидно, що сила в правді. Правда в тому, що ми з вами також хочемо бути вільними в нашій країні, говорити, пересуватися, щоб об нас не витирали ноги", – сказала вона.

Президентські вибори в Молдові відбулись 20 жовтня, разом із ними також проводився референдум про вступ країни до Європейського Союзу.

Після обробки 99,64% протоколів Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%. Це означає, що відбудеться другий тур президентських виборів.

У ЄС, коментуючи вибори в Молдові, заявили, що вони відбувались в умовах безпрецедентного втручання Росії.

Детальніше читайте тут: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.