Санду призвала избирателей других кандидатов поддержать ее во втором туре

Президент Молдовы Майя Санду в понедельник, 21 октября, после публикации почти окончательных результатов президентских выборов обратилась к избирателям других кандидатов с призывом поддержать ее во втором туре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

На пресс-конференции Санду поблагодарила свой электорат, благодаря которому "выиграла первый бой в тяжелой борьбе".

Она вновь заявила о фальсификации более 300 тысяч голосов и подкупе около 150 тысяч избирателей, заявив, что "враги народа хотят разделенной, запуганной Молдовы".

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"Мы поняли ваше послание, мы знаем, что мы должны делать больше для борьбы с коррупцией. Сейчас единственный способ защитить демократию – это голосование. Обращаюсь к вам: только голосованием мы можем предотвратить катастрофу", – подчеркнула молдавский президент.

Санду отдельно обратилась к избирателям других кандидатов, участвовавших в выборах, причем избежала упоминания всех, кто связан с Россией. Отдельно она вспомнила Ренато Усатого, который занял третье место с почти 14%.

"Я обращаюсь к тем, кто проголосовал за Ренато Усатого. Я знаю, что у нас есть разногласия во взглядах, но вы, как и я, не хотите возвращения бандитов к власти. Очевидно, что сила в правде. Правда в том, что мы с вами также хотим быть свободными в нашей стране, говорить, передвигаться, чтобы о нас не вытирали ноги", – сказала она.

Президентские выборы в Молдове состоялись 20 октября, вместе с ними также проводился референдум о вступлении страны в Европейский Союз.

После обработки 99,64% протоколов Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%. Это означает, что состоится второй тур президентских выборов.

В ЕС, комментируя выборы в Молдове, заявили, что они проходили в условиях беспрецедентного вмешательства России.

Подробнее читайте здесь: Молдова против Европы. Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу.