"Вам знову вдалося!" Глава Єврокомісії привітала Молдову з єврореферендумом

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала результати референдуму в Молдові, де більшість громадян із незначним відривом висловилися за європейську інтеграцію країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у X (Twitter).

Фон дер Ляєн привітала народ Молдови та президентку країни Маю Санду з результатом референдуму про закріплення євроінтеграційного курсу в Конституції.

"Вам знову вдалося! На тлі гібридної тактики Росії Молдова демонструє, що вона незалежна, сильна і прагне європейського майбутнього!" – додала глава Єврокомісії.

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Згідно з останніми результатами, відповідь "так" на референдумі щодо внесення євроінтеграційного курсу у конституцію дали 50,41% виборців, а відповідь "ні" – 49,59%. Позитивний результат забезпечила насамперед молдовська діаспора.

Мешканці Молдови ж виступили проти зближення країни з ЄС. Навіть у столиці Кишиневі проти європейського майбутнього виступили 44% виборців, тобто майже половина жителів. У найбільш проросійському регіоні Гагаузії негативних відповідей було 95%.

У своїй першій заяві після публікації попередніх результатів голосування Мая Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації та обіцяла ухвалити відповідні "рішення".

Детальніше читайте тут: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.