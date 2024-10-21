У Молдові порахували 99,5% голосів: Прихильники ЄС вирвали мінімальну перемогу

Дані молдовської ЦВК після підрахунку 99,46% голосів виборців підтвердили позитивну відповідь громадян Молдови на конституційному референдумі щодо вступу в ЄС – проте із дуже незначним відривом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами, відповідь "так" на референдумі щодо внесення євроінтеграційного курсу у конституцію дали 50,41% виборців, а відповідь "ні" – 49,59%. Різниця у голосах між прихильниками та противниками склала всього 12 243.

Тепер в основному законі Молдови з’являться норми про її європейську інтеграцію.

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Водночас звертає увагу те, цей позитивний результат забезпечила діаспора. Натомість мешканці Молдови виступили проти зближення країни з ЄС.

Зокрема, після підрахунку даних з 85% дільниць підтримка відповіді "так" лише трохи перевищила 45%. Результат змістився на користь євроінтеграторів лише після того, як почали надходити дані із закордонних дільниць, де проживає проєвропейськи налаштоване населення.

Навіть у столиці Кишиневі проти європейського майбутнього виступили 44% виборців, тобто майже половина жителів. У найбільш проросійському регіоні Гагаузії негативних відповідей було 95%.

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що на виборах та референдумі у Молдові не було чесного політичного процесу. Санду стверджує, що влада має докази масштабної купівлі голосів.

Президентка наголосила, що "безпрецедентний напад на свободу і демократію" тривав кілька місяців, а також, що за цим стоять злочинні угруповання та іноземні сили, які "атакували нашу країну десятками мільйонів євро, брехнею і пропагандою".

Референдум у Молдові проходив разом із першим туром президентських виборів, де Санду перемогла, однак наступний президент буде визначений у другому турі.

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