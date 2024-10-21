"Вам снова удалось!" Глава Еврокомиссии поздравила Молдову с еврореферендумом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала результаты референдума в Молдове, где большинство граждан с незначительным отрывом высказались за европейскую интеграцию страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в X (Twitter).

Фон дер Ляйен поздравила народ Молдовы и президента страны Майю Санду с результатом референдума о закреплении евроинтеграционного курса в Конституции.

"Вам снова удалось! На фоне гибридной тактики России Молдова демонстрирует, что она независима, сильна и стремится к европейскому будущему!" – добавила глава Еврокомиссии.

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Согласно последним результатам, ответ "да" на референдуме о внесении евроинтеграционного курса в конституцию дали 50,41% избирателей, а ответ "нет" – 49,59%. Положительный результат обеспечила прежде всего молдавская диаспора.

Жители Молдовы же выступили против сближения страны с ЕС. Даже в столице Кишиневе против европейского будущего выступили 44% избирателей, то есть почти половина жителей. В наиболее пророссийском регионе Гагаузии отрицательных ответов было 95%.

В своем первом заявлении после публикации предварительных результатов голосования Майя Санду заявила о беспрецедентных фальсификациях и обещала принять соответствующие "решения".

Подробнее читайте здесь: Молдова против Европы. Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу.