Проросійський суперник Санду висунув умови щодо проведення дебатів

Кандидат у президенти Молдови від проросійської Партії соціалістів Александр Стояногло, який стане суперником Маї Санду у другому турі, висунув свої умови щодо проведення дебатів.

Заяву Стояногло наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, він пропонує Маї Санду провести дебати на "нейтральній платформі" і з двома модераторами.

"Давайте ми надамо громадянам можливість самостійно зробити висновок про нас із вами, про наші програми, цілі та ідеї. Найкращий спосіб для цього – це дебати. Але тільки не на майданчику залежних від влади медіа, а на нейтральній платформі. Нехай будуть модератори від вас і від мене", – зазначив Стояногло.

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За його словами, за такого підходу "у наших громадян буде більше аргументів для ухвалення виважених, обдуманих і відповідальних рішень".

Нагадаємо, Санду запропонувала Стояногло провести дебати цього тижня.

Після обробки 99,64% протоколів Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%. Це означає, що відбудеться другий тур президентських виборів.

У ЄС, коментуючи вибори в Молдові, заявили, що вони відбувались в умовах безпрецедентного втручання Росії.

Детальніше читайте тут: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.