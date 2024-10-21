Пророссийский соперник Санду выдвинул условия по проведению дебатов

Кандидат в президенты Молдовы от пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло, который станет соперником Майи Санду во втором туре, выдвинул свои условия по проведению дебатов.

Заявление Стояногло приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

В частности, он предлагает Майе Санду провести дебаты на "нейтральной платформе" и с двумя модераторами.

"Давайте мы предоставим гражданам возможность самостоятельно сделать вывод о нас с вами, о наших программах, целях и идеях. Лучший способ для этого – это дебаты. Но только не на площадке зависимых от власти медиа, а на нейтральной платформе. Пусть будут модераторы от вас и от меня", – отметил Стояногло.

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По его словам, при таком подходе "у наших граждан будет больше аргументов для принятия взвешенных, обдуманных и ответственных решений".

Напомним, Санду предложила Стояногло провести дебаты на этой неделе.

После обработки 99,64% протоколов Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%. Это означает, что состоится второй тур президентских выборов.

В ЕС, комментируя выборы в Молдове, заявили, что они проходили в условиях беспрецедентного вмешательства России.

Подробнее читайте здесь: Молдова против Европы. Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу.