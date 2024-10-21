У Дуди прокоментували відсутність Польщі на зустрічі в ФРН щодо України: Туска обіграли

Голова канцелярії президента Польщі Марчин Мастаралек іронічно прокоментував відсутність польського представника на зустрічі лідерів Великої Британії, Німеччини, США та Франції минулого тижня, присвяченій Україні.

Як пише "Європейська правда", його слова цитує PAP.

За словами Мастаралека, на зустрічі чотирьох європейських лідерів у Берліні мав би бути присутнім і польський прем’єр-міністр Дональд Туск.

"За день до того, як він сформував свій уряд, Дональд Туск сказав, що ніхто в Європейському Союзі його не обіграє. Туск повинен був обіграти всіх в ЄС, а його самого обіграли", – вважає представник президента Польщі.

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Він принагідно звинуватив Туска в "пронімецькій політиці", пояснивши, що саме тому сам Анджей Дуда на зустріч запрошений не був.

"Якщо Німеччина організовує зустріч, то не будьмо наївними, мовляв, запрошуючи своїх колег, вони запросять Анджея Дуду. Це Дональд Туск повинен сьогодні пояснити свою позицію", – сказав Мастаралек.

Минулої п’ятниці в Берліні відбулась зустріч Джо Байдена, Олафа Шольца, Кіра Стармера і Емманюеля Макрона, під час якої обговорювали можливість припинення війни Росії проти України, а також ситуацію на Близькому Сході.

Після зустрічі лідерів Німеччини, США, Британії та Франції ЗМІ повідомили, що американська адміністрація вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити у НАТО.

Також стало відомо, що в ході зустрічі лідери не змогли дійти згоди щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів західною зброєю по території Росії.