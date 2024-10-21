У Дуды прокомментировали отсутствие Польши на встрече в ФРГ по Украине: Туска обыграли

Глава канцелярии президента Польши Марчин Мастаралек иронично прокомментировал отсутствие польского представителя на встрече лидеров Великобритании, Германии, США и Франции на прошлой неделе, посвященной Украине.

Как пишет "Европейская правда", его слова цитирует PAP.

По словам Мастаралека, на встрече четырех европейских лидеров в Берлине должен был бы присутствовать и польский премьер-министр Дональд Туск.

"За день до того, как он сформировал свое правительство, Дональд Туск сказал, что никто в Европейском Союзе его не обыграет. Туск должен был обыграть всех в ЕС, а его самого обыграли", – считает представитель президента Польши.

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Он попутно обвинил Туска в "прогерманской политике", пояснив, что именно поэтому сам Анджей Дуда на встречу приглашен не был.

"Если Германия организовывает встречу, то не будем наивными, мол, приглашая своих коллег, они пригласят Анджея Дуду. Это Дональд Туск должен сегодня объяснить свою позицию", – сказал Мастаралек.

В минувшую пятницу в Берлине состоялась встреча Джо Байдена, Олафа Шольца, Кира Стармера и Эмманюэля Макрона, во время которой обсуждали возможность прекращения войны России против Украины, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

После встречи лидеров Германии, США, Великобритании и Франции СМИ сообщили, что американская администрация уже не имеет принципиальных возражений против приглашения Украины вступить в НАТО.

Также стало известно, что в ходе встречи лидеры не смогли прийти к согласию по поводу разрешения Украине наносить дальнобойные удары западным оружием по территории России.