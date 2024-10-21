У Польщі розкритикували Шольца за відсутність її представника на зустрічі лідерів щодо України

В уряді Польщі розкритикували канцлера Німеччини Олафа Шольца за те, що він не запросив представника країни на зустріч щодо України, на якій були присутні лідери США, Великої Британії та Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка, якого цитує TVN24.

Минулої п’ятниці в Берліні відбулась зустріч Джо Байдена, Олафа Шольца, Кіра Стармера і Емманюеля Макрона, під час якої обговорювали можливість припинення війни Росії проти України, а також ситуацію на Близькому Сході.

Шлапка вважає "помилкою" той факт, що на зустрічі не було лідера Польщі або когось, хто б представляв Східну Європу.

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Міністр також прокоментував коментарі про те, що причиною відсутності Польщі стала особиста опозиція канцлера Німеччини.

"Якщо це правда, то це особлива помилка. Це вже, мабуть, свідчило б про безрозсудний підхід канцлера Шольца до міжнародних справ", – сказав він.

На думку Шлапки, "це схоже на хаос і безлад, на відсутність глибшого осмислення цього питання".

Він переконаний, що від відсутності представника Польщі на зустрічі "Шольц програв політично, внутрішньо і зовнішньо".

"Це настільки незрозумілий крок, що важко уявити його значення", – додав Шлапка.

Після зустрічі лідерів Німеччини, США, Британії та Франції ЗМІ повідомили, що американська адміністрація вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити у НАТО.

Також стало відомо, що в ході зустрічі лідери не змогли дійти згоди щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів західною зброєю по території Росії.