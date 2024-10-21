Чому у Молдові більшість голосує проти свого європейського майбутнього

Відмінність результатів голосування, що відбулося 20 жовтня у Молдові, від усіх прогнозів стала просто сенсаційною. Такого не очікував ніхто.

Референдум щодо євроінтеграції дав позитивну відповідь. Виборці з невеликою перевагою підтримали зміни до конституції, і тепер в основному законі Молдови з’являться норми про її європейську інтеграцію. Але цей результат забезпечила діаспора. Натомість мешканці Молдови виступили проти зближення країни з ЄС.

Результати президентських виборів також не надто тішать.

Формально президентка Мая Санду прийшла до фінішу на першому місці і зберігає добрі шанси на перемогу у другому турі. Але ця перемога буде непростою і також, найімовірніше, буде забезпечена голосами діаспори.

Реклама:

Про те, що відбувається у Молдові і які наслідки це може мати, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка (з Молдови) Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу. Далі – стислий її виклад.

Ввечері 20 жовтня у штабі кандидатки Маї Санду в Кишиневі відчувалося піднесення, очікування не просто перемоги, а тріумфу. І здавалося, що для цього є усі підстави.

Стратегія, над якою проєвропейська влада Молдови працювала останні місяці, спрацювала навіть краще, ніж на це розраховували – це доводили дані, що надходили від ЦВК ще під час процесу голосування. А отже, перемогу вважали гарантованою.

Усі основні опоненти Санду мали імідж проросійських, конкурували за спільний електорат, а на боці президентки, як вважали, був дуже серйозний козир – те, що вона єдина серед кандидатів обіцяє привести Молдову до ЄС і навіть має у багажі успіхи, які доводять, що це – не просто риторика.

Утім, у Санду був також незримий "противник", якого дійсно дуже складно здолати, – явка виборців.

Тоді з’явилася ідея провести референдум про європейський шлях одночасно з президентськими виборами. Це голосування мало би перетворити "нудне та нецікаве" голосування на ще одну історичну подію для країни. Референдум дійсно став центром суспільної дискусії та російських зусиль, хоча були й скептичні оцінки щодо важливості цих конституційних змін.

А день голосування довів, що план спрацював. Явка ставила рекорди, у тому числі у Кишиневі, на який у Санду дуже розраховували. І, що ще важливіше, рекордна кількість виборців пішла на дільниці у державах Євросоюзу, де підтримка ЄС та Санду була гарантована.

Майже 240 тисяч виборців закордонного округу на 1,3 мільйона всередині Молдови – це була заявка на успіх. У штабі президентки навіть заговорили про високу ймовірність перемоги у першому турі. Тим більше, що й спостереження "з поля" додавали оптимізму.

Але перші дані про підрахунок голосів, що почали надходити від ЦВК, спричинили стан шоку.

ЦВК стверджувала, що голоси проти європейського вибору домінують.

Причому цей показник був високим по всіх регіонах Молдови.

У пресцентрі Маї Санду на зміну тріумфу прийшов розпач. Обіцяну пресконференцію президентки постійно відкладали. А згодом заява президентки Молдови була оформлена так, щоб не сказати нічого.

Врешті-решт за результатами підрахунку голосів виборців, "так" на референдумі щодо внесення євроінтеграційного курсу у конституцію дав 50,46% виборців, а відповідь "ні" – 49,54%. Різниця у голосах між прихильниками та противниками склала всього 13 596.

А за результатами першого туру президентських виборів Мая Санду виходить у другий тур разом із Александром Стояногло, кандидатом від проросійської Партії соціалістів Республіки Молдова.

Але те, що Санду взяла менше 50% голосів виборців, означає, що вона програла "референдум про довіру владі".

При чому, треба наголосити, шанси Маї Санду на перемогу все ж видаються чималими.

Та навіть у разі, коли Санду зробить фінальний ривок і виграє другий тур – попереду буде ще масштабніша проблема. Це – парламентські вибори 2025 року.

Виходячи з результатів виборів, а особливо референдуму – треба готуватися до того, що твердий проєвропейський вибір стає "немодним" у наших сусідів.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка (з Молдови) Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.