Почему в Молдове большинство голосует против своего европейского будущего

Отличие результатов голосования, состоявшегося 20 октября в Молдове, от всех прогнозов стало просто сенсационным. Такого не ожидал никто.

Референдум по евроинтеграции дал положительный ответ. Избиратели с небольшим перевесом поддержали изменения в конституцию, и теперь в основном законе Молдовы появятся нормы о ее европейской интеграции. Но этот результат обеспечила диаспора. Зато жители Молдовы выступили против сближения страны с ЕС.

Результаты президентских выборов также не слишком радуют.

Формально президент Майя Санду пришла к финишу на первом месте и сохраняет хорошие шансы на победу во втором туре. Но эта победа будет непростой и также, скорее всего, будет обеспечена голосами диаспоры.

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О том, что происходит в Молдове и какие последствия это может иметь, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Молдовы) Молдова против Европы. Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу. Далее – краткое ее изложение.

Вечером 20 октября в штабе кандидата Майи Санду в Кишиневе чувствовался подъем, ожидание не просто победы, а триумфа. И казалось, что для этого есть все основания.

Стратегия, над которой проевропейская власть Молдовы работала последние месяцы, сработала даже лучше, чем на это рассчитывали – это доказывали данные, поступавшие от ЦИК еще во время процесса голосования. А значит, победу считали гарантированной.

Все основные оппоненты Санду имели имидж пророссийских, конкурировали за общий электорат, а на стороне президента, как считали, был очень серьезный козырь – то, что она единственная среди кандидатов обещает привести Молдову в ЕС и даже имеет в багаже успехи, доказывающие, что это – не просто риторика.

Впрочем, у Санду был также незримый "противник", которого действительно очень сложно преодолеть, – явка избирателей.

Тогда появилась идея провести референдум о европейском пути одновременно с президентскими выборами. Это голосование должно было превратить "скучное и неинтересное" голосование в еще одно историческое событие для страны. Референдум действительно стал центром общественной дискуссии и российских усилий, хотя были и скептические оценки важности этих конституционных изменений.

А день голосования доказал, что план сработал. Явка ставила рекорды, в том числе в Кишиневе, на который у Санду очень рассчитывали. И, что еще важнее, рекордное количество избирателей пошло на участки в государствах Евросоюза, где поддержка ЕС и Санду была гарантирована.

Почти 240 тысяч избирателей зарубежного округа на 1,3 миллиона внутри Молдовы – это была заявка на успех. В штабе президента даже заговорили о высокой вероятности победы в первом туре. Тем более, что и наблюдения "с поля" добавляли оптимизма.

Но первые данные о подсчете голосов, которые начали поступать от ЦИК, вызвали состояние шока.

ЦИК утверждала, что голоса против европейского выбора доминируют.

Причем этот показатель был высоким по всем регионам Молдовы.

В пресс-центре Майи Санду на смену триумфу пришло отчаяние. Обещанную пресс-конференцию президента постоянно откладывали. А впоследствии заявление президента Молдовы было оформлено так, чтобы не сказать ничего.

В конце концов по результатам подсчета голосов избирателей, "да" на референдуме о внесении евроинтеграционного курса в конституцию дал 50,46% избирателей, а ответ "нет" – 49,54%. Разница в голосах между сторонниками и противниками составила всего 13 596.

А по результатам первого тура президентских выборов Майя Санду выходит во второй тур вместе с Александром Стояногло, кандидатом от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова.

Но то, что Санду взяла менее 50% голосов избирателей, означает, что она проиграла "референдум о доверии власти".

Причем, надо отметить, шансы Майи Санду на победу все же кажутся немалыми.

Но даже в случае, когда Санду сделает финальный рывок и выиграет второй тур – впереди будет еще более масштабная проблема. Это – парламентские выборы 2025 года.

Исходя из результатов выборов, а особенно референдума – надо готовиться к тому, что твердый проевропейский выбор становится "немодным" у наших соседей.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Молдовы) Молдова против Европы. Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу.