Прихильники ЄС виграли референдум у Молдові з відривом у 13 596 голосів

На сайті Центральної виборчої комісії Молдови оприлюднили результати попереднього підрахунку 100% бюлетенів, відданих на конституційному референдумі щодо вступу в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опублікованими даними, позитивну відповідь щодо внесення у конституцію положення про європейське майбутнє Молдови дали 50,46% виборців або 751 235 осіб, а негативну – 49,54% або 737 639 осіб.

Таким чином розрив між кількістю бюлетенів прихильників євроінтеграції та тих, хто виступив проти, склав 13 596.

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Тепер в основному законі Молдови з’являться норми про її європейську інтеграцію.

Водночас звертає увагу те, цей позитивний результат забезпечила діаспора. Натомість мешканці Молдови виступили проти зближення країни з ЄС.

Зокрема, після підрахунку даних з 85% дільниць, в основному розташованих у межах країни, підтримка відповіді "так" лише трохи перевищила 45%. Результат змістився на користь євроінтеграторів лише після того, як почали надходити дані із закордонних дільниць, де проживає проєвропейськи налаштоване населення.

Навіть у столиці Кишиневі проти європейського майбутнього виступили 44% виборців, тобто майже половина жителів. У найбільш проросійському регіоні Гагаузії негативних відповідей було 95%.

За кордоном 76,96% виборців або 181 254 громадян висловились на підтримку пункту про європейську інтеграцію в конституції, а проти були 23,04% виборців або 54 249 громадян.

Загалом свої голоси на референдумі віддали 1 488 874 громадян. Поставлене запитання звучало так: "Ви підтримуєте внесення змін до конституції для приєднання Республіки Молдова до Європейського Союзу?".

Референдум у Молдові проходив разом із першим туром президентських виборів, де чинна глава держави Мая Санду перемогла, однак наступний президент буде визначений у другому турі.

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