Прем'єр Грузії назвав "ганьбою" заяву 13 країн-членів ЄС з критикою курсу його уряду

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе гнівно прокоментував заяву 13 країн-членів Європейського Союзу, в якій піддається критиці курс його уряду.

Заяву грузинського прем’єра наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

Кобахідзе переконаний, що критичні заяви з боку західних країн мають лунати на адресу Молдови, а не Грузії.

Зокрема, як сказав грузинський прем’єр, вибори в Молдові показали, що країна "не пройшла жодного тесту на демократію".

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"Вони ставлять Молдову попереду нас – Молдову, яка провела такі вибори. І якщо взагалі будь-які заяви мають робитися, то тільки на адресу Молдови", – вважає він.

За словами Кобахідзе, західні політики "кидають попіл нам в очі і кажуть нам, що Молдова заслуговує на статус кандидата, переговори, а грузинський народ і уряд – ні".

"Це ганьба. Щойно закінчиться війна в Україні та відбудуться вибори, справедливість буде відновлено", – резюмував він.

Нагадаємо, міністри у справах Європи 13 країн-членів Європейського Союзу заявили, що Грузія не зможе стати членом ЄС, якщо уряд не змінить свій курс.

Як відомо, на саміті 17 жовтня у Брюсселі лідери країн ЄС повторили свою заяву про фактичну зупинку процесу євроінтеграції Грузії.

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