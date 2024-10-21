Країни ЄС: Грузія не зможе стати членом ЄС, якщо влада не змінить курс

Міністри у справах Європи 13 країн-членів Європейського Союзу заявили, що Грузія не зможе стати членом ЄС, якщо уряд не змінить свій курс.

Про це йдеться у спільній заяві з питання Грузії, цитує SOVA, передає "Європейська правда".

У спільній заяві 13 країн-членів ЄС йдеться про те, що Грузія не зможе стати членом Євросоюзу, якщо уряд не змінить свій курс, нагадавши про рішення лідерів ЄС щодо фактичної призупинки євроінтеграції внаслідок дій її уряду.

"Грузія не зможе стати членом Європейського союзу, якщо грузинський уряд не змінить свій курс. Навіть найменше пом'якшення або інше тлумачення цього чіткого рішення є або помилкою, або просто брехнею", – заявили міністри.

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Вони акцентували, що грузинський народ багато чого досяг за останні десятиліття, а подання заявки Грузії на вступ до ЄС у березні 2022 року стало історичною віхою на цьому шляху.

"Як друзі Грузії та міністри у справах Європи наших країн, ми вважаємо за необхідне ще раз озвучити європейську позицію щодо Грузії, щоб виправити неправильне сприйняття і свідоме спотворення європейських перспектив Грузії", – йдеться в заяві.

У документі зазначається, що Грузія отримала статус кандидата до ЄС у грудні 2023 року за умови виконання дев’яти кроків Єврокомісії.

Однак за останній період було ухвалено аналог російського закону про іноагентів, що призупинило євроінтеграцію країни.

Міністри у справах Європи наголосили, що званий закон "Про прозорість іноземного впливу" ні за змістом, ні за духом не відповідає основним нормам і цінностям ЄС. Він підриває фундаментальні права громадян Грузії, які лежать в основі зобов'язань, взятих Грузією на шляху до членства в ЄС.

Також вони згадали про законодавчий пакет, що обмежує права представників ЛГБТ та акцентували, що це – ще більше відводить Грузію зі шляху ЄС.

Як відомо, на саміті 17 жовтня у Брюсселі лідери країн ЄС повторили свою заяву про фактичну зупинку процесу євроінтеграції Грузії.

На площі Свободи у Тбілісі в неділю, 20 жовтня, зібралася велелюдна акція на підтримку руху країни до ЄС під назвою "Грузія обирає Євросоюз".

Марш "Грузія обирає ЄС" організовано громадськими активістами у відповідь на де-факто припинення вступу Грузії до ЄС через дії уряду.

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