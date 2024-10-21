Премьер Грузии назвал "позором" заявление 13 стран-членов ЕС с критикой курса его правительства

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе гневно прокомментировал заявление 13 стран-членов Европейского Союза, в котором подвергается критике курс его правительства.

Заявление грузинского премьера приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе убежден, что критические заявления со стороны западных стран должны звучать в адрес Молдовы, а не Грузии.

В частности, как сказал грузинский премьер, выборы в Молдове показали, что страна "не прошла ни одного теста на демократию".

Реклама:

"Они ставят Молдову впереди нас – Молдову, которая провела такие выборы. И если вообще какие-либо заявления должны делаться, то только в адрес Молдовы", – считает он.

По словам Кобахидзе, западные политики "бросают пепел нам в глаза и говорят нам, что Молдова заслуживает статуса кандидата, переговоры, а грузинский народ и правительство – нет".

"Это позор. Как только закончится война в Украине и состоятся выборы, справедливость будет восстановлена", – резюмировал он.

Напомним, министры по делам Европы 13 стран-членов Европейского Союза заявили, что Грузия не сможет стать членом ЕС, если правительство не изменит свой курс.

Как известно, на саммите 17 октября в Брюсселе лидеры стран ЕС повторили свое заявление о фактической остановке процесса евроинтеграции Грузии.

Читайте также: Революция возможна: как Грузия готовится к решающим выборам и уличным противостояниям.