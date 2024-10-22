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У Грузії оголосили вихідним п’ятницю у переддень виборів

Новини — Вівторок, 22 жовтня 2024, 07:16 — Марія Ємець

Грузинська влада оголосила вихідним днем п’ятницю 25 жовтня – останній день перед парламентськими виборами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия". 

Уряд оголосив передвиборчу п’ятницю вихідним днем після того, як таке звернення подала Центральна виборча комісія.

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У ЦВК пояснили, що додатковий день потрібен для розгортання виборчих дільниць у школах, дитсадках та інших адміністративних будівлях, обраних для такої мети.

Парламентські вибори у Грузії будуть проходити 26 жовтня і розглядаються як вибір між продовженням антизахідного розвороту чинної партії влади "Грузинська мрія" або відновленням європейського курсу. На саміті 17 жовтня у Брюсселі лідери країн ЄС повторили свою заяву про фактичну зупинку процесу євроінтеграції Грузії через політику чинної влади. 

Вибори вперше проходитимуть повністю за пропорційною системою, що збільшує шанси опозиції. 

Минулої неділі у Тбілісі відбулася велика хода опонентів влади

на підтримку руху країни до ЄС під назвою "Грузія обирає Євросоюз".

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