У Тбілісі проходить масштабна акція на підтримку руху Грузії до ЄС

На площі Свободи у Тбілісі зібралася велелюдна акція на підтримку руху країни до ЄС під назвою "Грузія обирає Євросоюз", що проходить за шість днів до вирішальниї парламентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Formula news.

Громадська хода стартувала з 5 місць Тбілісі. Люди зібралися на площі Марджанішвілі, вулиці Амагалі, обеліску 300 Арагвелі, площі Героїв і площі Республіки та пройшли до площі Свободи.

A river of people in Tbilisi today, as the country will vote in its historic election in six days. People took to the streets to demonstrate that the only future they envision is with the EU! 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/eBDNq0OVRN Реклама: October 20, 2024

Ahead of crucial parliamentary elections in Georgia, massive pro– EU march is underway in #Tbilisi.



#GeVote2024 pic.twitter.com/VyLPUnX2vy – Maria Katamadze (@mariakatamadze1) October 20, 2024

Разом із громадянами до маршу приєдналися представники політичних про європейських політичних партій.

Hundreds of thousands of Georgians take streets in Tbilisi and demand a European path. 🇬🇪🇪🇺Now they are singing the anthems of Georgia and the EU. We will be victorious! pic.twitter.com/7gv3Vno6Hs – Giorgi Koberidze (@GiorgiKob) October 20, 2024

На площу Cвободи прибула і опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. На вчорашньому брифінгу президентка зазначила, що важливо, щоб люди вийшли на вулицю і проявили свою волю.

Вона також закликала голосувати за проєвропейські опозиційні партії.

Після виступів спікерів на площі Свободи заплановано мітинг-концерт, у якому візьмуть участь низка грузинських музикантів.

Марш "Грузія обирає ЄС" організовано громадськими активістами у відповідь на де факто припинення вступу Грузії до ЄС через дії уряду.

Ледь не вперше в сучасній історії Грузії опозиційні сили і стратегічні партнери в унісон звинувачують чинну владу в зміні зовнішньополітичного вектора країни і переслідуванні російських інтересів. Як наслідок, уряд Грузії отримав повну міжнародну ізоляцію як від США, так і від Євросоюзу.

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