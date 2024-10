У Тбілісі проходить масштабна акція на підтримку руху Грузії до ЄС

На площі Свободи у Тбілісі зібралася велелюдна акція на підтримку руху країни до ЄС під назвою "Грузія обирає Євросоюз", що проходить за шість днів до вирішальниї парламентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Formula news.

Громадська хода стартувала з 5 місць Тбілісі. Люди зібралися на площі Марджанішвілі, вулиці Амагалі, обеліску 300 Арагвелі, площі Героїв і площі Республіки та пройшли до площі Свободи.

A river of people in Tbilisi today, as the country will vote in its historic election in six days. People took to the streets to demonstrate that the only future they envision is with the EU! 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/eBDNq0OVRN

