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У Тбілісі проходить масштабна акція на підтримку руху Грузії до ЄС

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Новини — Неділя, 20 жовтня 2024, 19:07 — Христина Бондарєва

На площі Свободи у Тбілісі зібралася велелюдна акція на підтримку руху країни до ЄС під назвою "Грузія обирає Євросоюз", що проходить за шість днів до вирішальниї парламентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Formula news.

Громадська хода стартувала з 5 місць Тбілісі. Люди зібралися на площі Марджанішвілі, вулиці Амагалі, обеліску 300 Арагвелі, площі Героїв і площі Республіки та пройшли до площі Свободи.

Разом із громадянами до маршу приєдналися представники політичних про європейських політичних партій. 

На площу Cвободи прибула і опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. На вчорашньому брифінгу президентка зазначила, що важливо, щоб люди вийшли на вулицю і проявили свою волю.

Вона також закликала голосувати за проєвропейські опозиційні партії. 

Після виступів спікерів на площі Свободи заплановано мітинг-концерт, у якому візьмуть участь низка грузинських музикантів.

Марш "Грузія обирає ЄС" організовано громадськими активістами у відповідь на де факто припинення вступу Грузії до ЄС через дії уряду.

Ледь не вперше в сучасній історії Грузії опозиційні сили і стратегічні партнери в унісон звинувачують чинну владу в зміні зовнішньополітичного вектора країни і переслідуванні російських інтересів. Як наслідок, уряд Грузії отримав повну міжнародну ізоляцію як від США, так і від Євросоюзу.

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Грузія Вступ до ЄС
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