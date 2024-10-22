В Грузии объявили выходным пятницу в канун выборов

Грузинские власти объявили выходным днем пятницу 25 октября – последний день перед парламентскими выборами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Правительство объявило предвыборную пятницу выходным днем после того, как такое обращение подала Центральная избирательная комиссия.

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В ЦИК объяснили, что дополнительный день нужен для развертывания избирательных участков в школах, детсадах и других административных зданиях, выбранных для такой цели.

Парламентские выборы в Грузии будут проходить 26 октября и рассматриваются как выбор между продолжением антизападного разворота действующей партии власти "Грузинская мечта" и восстановлением европейского курса. На саммите 17 октября в Брюсселе лидеры стран ЕС повторили свое заявление о фактической остановке процесса евроинтеграции Грузии из-за политики действующей власти.

Выборы впервые будут проходить полностью по пропорциональной системе, что увеличивает шансы оппозиции.

В минувшее воскресенье в Тбилиси состоялось большое шествие оппонентов власти в поддержку движения страны в ЕС под названием "Грузия выбирает Евросоюз".

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