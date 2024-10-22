У Польщі завершили відновлення кладовища воїнів УНР

У місті Каліш на заході Польщі завершили ремонтні роботи на кладовищі воїнів УНР Каліш-Щипйорно, що тривали з 2023 року.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив колишній голова Обʼєднання українців у Польщі Юрій Рейт, який займається впорядкуванням українських військових поховань у сусідній країні, пише "Європейська правда".

За словами Рейта, на кладовищі встановлено 240 хрестів, більшість має металеве обрамлення.

Під час ремонтних робіт було знято верхній пласт землі та зібрано фрагменти оригінальних довоєнних хрестів, які були під землею. Було вирішено вкласти ці елементи у нові металеві хрести.

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фото з сайту "Укрінформу"

За оцінками, на цьому кладовищі у довоєнний час було до 400 хрестів на могилах. За архівними даними встановлено наявність трьох сотень, а також підтверджені 190 прізвищ похованих людей.

Рейт зауважив, що значною мірою це вдалося зробити завдяки архівам і книжкам історика з Перемишля Олександра Колянчука.

Тут також виявили кілька єврейських і кримськотатарських поховань – ці люди також служили у війську УНР.

Військовий цвинтар діяв з 1921 по 1940 рік. Після приходу радянської армії на кладовищі був підірваний монумент у пам'ять про вояків УНР. До 1992 року тут випасали худобу.

Процес відновлення розпочався в 1990 році, коли Рейт направив офіційний лист до мерії Каліша та Ради охорони пам’яті боротьби та мучеництва Польщі, та тривав до 1999 року, коли цю територію було загороджено. Але далі у відновленні виникла пауза аж до 2013 року, коли тут було знято верхній пласт землі й виявлено залишки козацьких хрестів.

Власне реновація розпочалася 2023 року зусиллями української і польської сторін.

На кладовищі також встановлено гранітний монумент із тризубом, подібний до знищеного радянською армією. На ньому є напис українською мовою "Тим, що вмерли, але не зрадили України. Українська Армія". На інформаційній таблиці на вході на кладовище і біля памʼятника зазначено 190 прізвищ похованих.

Відновлення кладовища відбулося за сприяння та участю Українського історичного товариства в Польщі, посольства України в Польщі, Національного інституту відновлення історичних памʼяток при Міністерстві культури і національної спадщини Польщі, підрядних компаній. Проєкт співфінансований Міністерством культури і національної спадщини Польщі та Офісом воєводи Великопольського воєводства.

Вартість робіт, виконаних у 2023-2024 роках, становила понад 1,2 млн злотих (понад 300 тис. доларів).

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