В Україні допустили відновлення ексгумацій жертв Волинської трагедії у 2025 році

Український інститут національної пам’яті планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

Про це йдеться в заяві УІНП від 1 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

В інституті зазначили, що отримали звернення у вересні, за результатами якого мають намір "включити пошукові роботи на території Рівненської області до плану роботи та заходів на 2025 рік".

Голова Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович наголосив, що українська сторона й далі відкрита до взаємодії з польськими інституціями стосовно пошуку, збереження і догляду за місцями памʼяті українців у Польщі та поляків в Україні.

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"Проте з огляду на те, що офіційні міжінституційні механізми щодо розв'язання проблемних питань з польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам’яті вже тривалий час не діють… УІНП схиляється до рішення піти назустріч інтересам громадян Польщі", – додав він.

Дробович зазначив, що в разі отримання від польських громадян необхідних уточнень щодо локалізації потенційних місць пошуку УІНП буде "старатися допомогти їм попри війну і складну економічну ситуацію".

Хоча в повідомленні не уточнюється, хто саме надіслав запит, та "ЄвроПравда" раніше повідомляла про звернення очільниці Товариства польсько-українського примирення Кароліни Романовської, яке стосувалось якраз села Угли на території сучасної Рівненської області.

Про крок назустріч Варшаві стало відомо також на тлі візиту міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Польщі, де він брав участь у Варшавському безпековому форумі й зустрівся з низкою польських посадовців.

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