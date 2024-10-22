У Словаччині троє депутатів вийшли з однієї з коаліційних фракцій
У Словаччині троє депутатів вийшли з фракції Словацької народної партії, яка входить до урядової коаліції.
Про це повідомляє Aktuality, інформує "Європейська правда".
Фракцію СНП вирішили залишити депутати Рудольф Гуляк, Іван Шевчик и Павел Люптак. Тепер у парламенті вони будуть працювати як незалежні.
Конфлікт у парламентській фракції найменшої коаліційної партії триває вже кілька тижнів.
Останні пів року "Національна коаліція", що входить до СНП, намагалася домовитися з головою політсили Андреєм Данко про включення позапарламентської платформи до структур партії.
А лідер "Національної коаліції "Рудольф Гуляк хотів стати членом ради коаліції.
Водночас депутати заявляють, що продовжать голосувати за ініціативи уряду на чолі з Робертом Фіцо.
"Але ми хочемо заявити, що ми повністю підтримуємо уряд Роберта Фіцо, голосуватимемо в рамках коаліційної угоди, дотримуватимемося програми уряду і будемо абсолютно співпрацювати щодо дотримання коаліційної угоди", – заявив Гуляк.
За його словами, головам двох інших коаліційних партій – Smer і "Голос" – Роберту Фіцо і Матушу Шутаю Ештоку слід знайти спосіб спілкування з представниками "Національної коаліції".
Рудольф Гуляк також відомий тим, що мав намір ініціювати референдум про вихід Словаччини з ЄС і НАТО.
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