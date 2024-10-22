В Словакии трое депутатов вышли из одной из коалиционных фракций

В Словакии трое депутатов вышли из фракции Словацкой народной партии, которая входит в правительственную коалицию.

Об этом сообщает Aktuality, информирует "Европейская правда".

Фракцию СНП решили покинуть депутаты Рудольф Гуляк, Иван Шевчик и Павел Люптак. Теперь в парламенте они будут работать как независимые.

Конфликт в парламентской фракции наименьшей коалиционной партии продолжается уже несколько недель.

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Последние полгода "Национальная коалиция", входящая в СНП, пыталась договориться с главой политсилы Андреем Данко о включении внепарламентской платформы в структуры партии.

А лидер "Национальной коалиции" Рудольф Гуляк хотел стать членом совета коалиции.

В то же время депутаты заявляют, что продолжат голосовать за инициативы правительства во главе с Робертом Фицо.

"Но мы хотим заявить, что мы полностью поддерживаем правительство Роберта Фицо, будем голосовать в рамках коалиционного соглашения, придерживаться программы правительства и будем абсолютно сотрудничать по соблюдению коалиционного соглашения", – заявил Гуляк.

По его словам, главам двух других коалиционных партий – Smer и "Голос" – Роберту Фицо и Матушу Шутаю Эштоку следует найти способ общения с представителями "Национальной коалиции".

Рудольф Гуляк также известен тем, что намеревался инициировать референдум о выходе Словакии из ЕС и НАТО.

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