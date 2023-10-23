Одіозний кандидат в уряд Словаччини хоче ініціювати вихід з ЄС і НАТО

Одіозний словацький політик Рудольф Гуляк, чию кандидатуру на посаду міністра з питань довкілля відмовилась підтримувати президентка, заявив, що спробує ініціювати референдум про вихід Словаччини з ЄС і НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Гуляк ствердив, що його націоналістична Словацька національна партія намагатиметься ініціювати обов'язковий референдум щодо виходу Словаччини з НАТО та ЄС. Проте він додав, що у партії просуватимуть свою програму настільки, "наскільки це дозволить вага їхнього мандата в коаліції".

Президентка Словаччини Зузана Чапутова відмовилася затвердити кандидатуру Гуляка на посаду міністра з питань довкілля через його заперечення зміни клімату та історію агресії щодо активістів.

Зовнішньополітичні коментарі Гуляка під час теледебатів змусили лідерів майбутньої коаліції дистанціюватися від нього.

"Ми наполягатимемо на чіткому закріпленні членства Словаччини в НАТО і ЄС у програмній заяві уряду", – заявив Петер Пеллегріні, лідер партії "Глас" і кандидат на посаду спікера парламенту, коментуючи заяву Гуляка.

Раніше Пеллегріні заявляв, що його партія вийде з кабінету Роберта Фіцо, якщо країна змінить зовнішньополітичний курс.

Референдум про вихід з ЄС і НАТО був передвиборчою обіцянкою ультраправої партії "Республіка", яка не пройшла до парламенту. Попередні спроби організувати подібні референдуми були невдалими.

Навіть Словацька національна партія Гуляка заявляла, що вона виступає за "реформу ЄС", і що цитата однопартійця не є її офіційною позицією. Але Роберт Фіцо, який претендує на пост прем’єра, підтримав кандидатуру міністра і розкритикував президентку за відмову в його затвердженні.

У понеділок Фіцо проведе зустрічі з націоналістами, щоб вирішити долю призначення Гуляка.

Гуляк заявив, що подасть конституційну скаргу проти Чапутової за те, що вона не схвалює його кандидатуру.

Детальніше про формування коаліції у сусідній країні – у статті "ЄвроПравди": Словаччині готують проросійський уряд: що чекати від нової влади країни-сусідки України