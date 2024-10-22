Французький депутат зізнався, що його заскочили за купівлею наркотиків

Депутат Національної асамблеї Франції від лівого блоку "Новий народний фронт", 34-річний Енді Кербрат підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що минулого тижня поліція Франції спіймала його під час спроби купити наркотики.

Про це депутат написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві Кербрат заявив, що його затримали минулого четверга, 17 жовтня, з наркотиками.

"Я відразу ж визнав висунуті проти мене звинувачення", – додав депутат, висловивши жаль, що близьке оточення дізналось про його арешт із повідомлень у ЗМІ раніше, ніж він зміг повідомити їм особисто.

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Кербрат також зізнався, що деякий час боровся з наркозалежністю, і пообіцяв звернутися за допомогою.

"Наркоманія – це проблема громадського здоров'я, і до неї треба ставитися як до такої", – додав французький політик.

Про арешт Кербрата першою повідомила газета правого спрямування Valeurs Actuelles. За її інформацією, політика затримали під час спроби придбати синтетичний наркотик 3-MMC на одній зі станцій паризького метро.

Кілька політичних союзників Кербрата висловили йому підтримку після цієї новини, водночас праві політики його розкритикували. Серед останніх був і новий міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо.

"Нестерпно бачити, як член парламенту купує синтетичні наркотики у вуличного дилера", – заявив він.

Нагадаємо, у 2016 році берлінська прокуратура позбавила депутатської недоторканності члена фракції "Союз-90/зелені" у Бундестазі Фолькера Бека через інцидент з наркотиками.