У Бундестазі минулого року скоїли 45 злочинів із канабісом

Протягом 2023 року на території Бундестагу зафіксували 326 підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів.

Таку статистику надала кримінальна поліція Бундестагу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Співробітники поліції Бундестагу минулоріч найчастіше реєстрували порушення законодавства про зброю. Правопорушення, пов’язані з канабісом, – на другому місці за поширеністю (45 випадків).

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Поліція також зафіксувала 34 випадки пошкодження майна, 21 крадіжку та 11 образ. Крім того, в Бундестазі фіксували дев'ять погроз і один випадок нанесення тілесних ушкоджень у приміщенні парламенту або на його території.

Адміністрація Бундестагу не розголошує інформацію про зловмисників, але зазначила, що кількість правопорушень, скоєних на території німецького парламенту, зменшується з 2019 року.

Як відомо, з 1 квітня у Німеччині набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу.

При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу, а в Берліні скаржаться на "руйнівні наслідки" легалізації.