Французский депутат признался, что его застали за покупкой наркотиков

Депутат Национальной ассамблеи Франции от левого блока "Новый народный фронт", 34-летний Энди Кербрат подтвердил сообщения СМИ о том, что на прошлой неделе полиция Франции поймала его при попытке купить наркотики.

Об этом депутат написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении Кербрат заявил, что его задержали в прошлый четверг, 17 октября, с наркотиками.

"Я сразу же признал выдвинутые против меня обвинения", – добавил депутат, выразив сожаление, что близкое окружение узнало о его аресте из сообщений в СМИ раньше, чем он смог сообщить им лично.

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Кербрат также признался, что некоторое время боролся с наркозависимостью, и пообещал обратиться за помощью.

"Наркомания – это проблема общественного здоровья, и к ней надо относиться как к таковой", – добавил французский политик.

Об аресте Кербрата первой сообщила газета правого толка Valeurs Actuelles. По ее информации, политика задержали при попытке приобрести синтетический наркотик 3-MMC на одной из станций парижского метро.

Несколько политических союзников Кербрата выразили ему поддержку после этой новости, в то же время правые политики его раскритиковали. Среди последних был и новый министр внутренних дел Брюно Ретайо.

"Невыносимо видеть, как член парламента покупает синтетические наркотики у уличного дилера", – заявил он.

Напомним, в 2016 году берлинская прокуратура лишила депутатской неприкосновенности члена фракции "Союз-90/зеленые" в Бундестаге Фолькера Бека из-за инцидента с наркотиками.