У Молдові визначились з датою дебатів перед другим туром президентських виборів

Передвиборчі дебати між Маєю Санду і Александром Стояногло, які у другому турі змагатимуться за посаду президента, відбудуться у неділю, 27 жовтня.

Про це оголосила Санду в прямому ефірі у Facebook, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Санду зазначила, що її команда приймає всі умови, висунуті опонентом, зокрема, щоб модератором став журналіст Георге Гонца, який закликав до бойкоту референдуму щодо євроінтеграції.

Команда чинної президентки спочатку запропонувала для проведення дебатів студію національного телебачення, але штаб Стояногло відмовився, запропонувавши провести дебати не у телевізійній студії.

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Таким чином, дебати пройдуть у Палаці Республіки, а трансляцію забезпечить компанія "Телерадіо-Молдова".

Обговорювали і вибір модератора, у підсумку ухвалили варіант із Георге Гонцою.

"Ми вважаємо, що має бути незалежний модератор, але якщо вони наполягають, ми підемо на дебати з тим, із ким їм зручно. Для нас важливо провести дебати, щоб люди побачили, якими є наші відповіді на питання, важливі для всіх громадян", – сказала Санду.

Формат і структура дебатів ще не визначені.

Нагадаємо, Санду запропонувала Стояногло провести дебати цього тижня.

Після обробки 99,64% протоколів Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%. Це означає, що відбудеться другий тур президентських виборів.

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада.

Детальніше читайте: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.