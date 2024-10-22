В Молдове определились с датой дебатов перед вторым туром президентских выборов

Предвыборные дебаты между Майей Санду и Александром Стояногло, которые во втором туре будут бороться за пост президента, состоятся в воскресенье, 27 октября.

Об этом объявила Санду в прямом эфире в Facebook, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Санду отметила, что ее команда принимает все условия, выдвинутые оппонентом, в частности, чтобы модератором стал журналист Георге Гонца, который призвал к бойкоту референдума по евроинтеграции.

Команда действующего президента сначала предложила для проведения дебатов студию национального телевидения, но штаб Стояногло отказался, предложив провести дебаты не в телевизионной студии.

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Таким образом, дебаты пройдут во Дворце Республики, а трансляцию обеспечит компания "Телерадио-Молдова".

Обсуждали и выбор модератора, в итоге приняли вариант с Георге Гонцой.

"Мы считаем, что должен быть независимый модератор, но если они настаивают, мы пойдем на дебаты с тем, с кем им удобно. Для нас важно провести дебаты, чтобы люди увидели, каковы наши ответы на вопросы, важные для всех граждан", – сказала Санду.

Формат и структура дебатов еще не определены.

Напомним, Санду предложила Стояногло провести дебаты на этой неделе.

После обработки 99,64% протоколов Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%. Это означает, что состоится второй тур президентских выборов.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.

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